Подведены итоги дорожного нацпроекта в Красноярском крае: сотни новых остановок

КРАСНОЯРСК, 2 января, ФедералПресс. В Красноярском крае в период действия национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2018–2024 годах появились новые остановочные павильоны, проложены тротуары, улицы получили освещение.
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