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Агент Барбоза о Малкоме и «Аль-Хилале»: «Вряд ли он получит приглашение в сборную Бразилии из Саудовской Аравии»

«Малком – это ключевой игрок «Зенита», его уход будет огромной потерей. Не факт, что на рынке можно будет найти игрока такого же уровня, который адаптирован к российскому футболу.

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