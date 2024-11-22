Захарова ответила на призыв сенатора Коттона к вторжению США в Нидерланды

Представитель МИД России Мария Захарова с иронией отреагировала на высказывания американского сенатора Тома Коттона, который упомянул о потенциальном вторжении США в Нидерланды в связи с ордерами Международного уголовного суда (МУС) на арест израильских должностных лиц.