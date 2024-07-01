У РЖД появилась новая бесплатная услуга «Лист ожидания»

Теперь, если на поезда дальнего следования билеты раскупили, можно оставить заявку на покупку. При наличии подходящих мест, если в состав добавят вагон или же кто-то откажется от поездки, сервис автоматически забронирует билеты, а пользователю придёт уведомление.