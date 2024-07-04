"МегаФон" подключил Триозерье Приморского края к 4G

В этом году тысячи абонентов "МегаФона" смогут воспользоваться высокоскоростным интернетом и качественной голосовой связью во время отдыха на пляже "Триозерье", одной из самых живописных бухт Приморского края.
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