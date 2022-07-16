Союзные силы России и ЛДНР взяли под контроль участок трассы Константиновка-Авдеевка

Российская армия вместе с частями Народной милиции ЛНР и ДНР взяли под контроль участок трассы Константиновка-Авдеевка возле поселения Каменка, сообщает информационный портал ТАСС, ссылаясь на заявление помощника министра МВД ЛНР Виталий Киселева.