Banki.loans

61 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Канцырская
    В принципе Д. Байден мог встречаться с Тэтчер, ведь он еще с Громыко встречался.  Но прочитав  статью  ушла в аут, кт...«Ты нам не друг»:...
  • Андрей Баканин
    Что это за бред? Тэтчер умерла в 2013 году. Байден умудрился разозлить покойника? Это круто!«Ты нам не друг»:...
  • Максим
    "Сети была опубликована информация, что Армия России якобы начали брать на вооружение законсервированные системы "Точ...Эксперт Алехин пр...

Союзные силы России и ЛДНР взяли под контроль участок трассы Константиновка-Авдеевка

Союзные силы России и ЛДНР взяли под контроль участок трассы Константиновка-Авдеевка

Российская армия вместе с частями Народной милиции ЛНР и ДНР взяли под контроль участок трассы Константиновка-Авдеевка возле поселения Каменка, сообщает информационный портал ТАСС, ссылаясь на заявление помощника министра МВД ЛНР Виталий Киселева.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх