Звезда «Такси» снялся в рекламе узбекского автомобильного рынка

Звезда фильмов «Такси» Сами Насери снялся в узбекской рекламе. Исполнитель роли таксиста Даниэля появился в видеоклипе ташкентского автомобильного рынка Tashkent Index, параллельно прорекламировав китайский автомобиль Songsan SS Dolphin и местную сеть фастфуда.
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