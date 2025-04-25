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Бывшая девушка опубликовала общие фото с Хубутией, отвергавшим знакомство с ней

Бывшая девушка опубликовала общие фото с Хубутией, отвергавшим знакомство с ней

Instagram*/juliavan29 Юлия Ван, экс-сожительница бывшего министра торговли Московской области Михаила Хубутии, который, по ее словам, напал на нее с топором и попытался зарубить, опубликовала общие фотоснимки с мужчиной, ранее опровергавшим знакомство с девушкой.

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