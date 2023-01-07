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Кубок IBU. Смешанная эстафета. Стремсхайм и Киркеэйде побегут за Норвегию, Брутье и Гигонна – за Францию, Наврат и Визенсартер – за Германию

8 января на этапе Кубка IBU в словацком Брезно-Осрблье пройдет смешанная эстафета. Кубок IBU по биатлону-2022/23 3-й этап Брезно-Осрблье, Словакия Смешанная эстафета Начало – 12:30 по московскому времени.

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