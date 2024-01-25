Песков: Россия была, есть и будет открыта к переговорам по конфликту на Украине

Россия была, есть и будет открыта к переговорам по урегулированию конфликта на Украине. Тем не менее страна настроена продолжать спецоперацию до достижения своих целей, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова привело РИА «Новости».