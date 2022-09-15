Из-за чего принца Гарри и Меган Маркл обвиняют в невыполнении своих обязательств

С нами не соскучишься!

Принц Гарри и Меган Маркл после отказа от выполнения обязанностей членов королевской семьи заявили о том, что планируют обеспечить себе полную финансовую самостоятельность, отказавшись от любых дотаций со стороны высокопоставленных родственников.