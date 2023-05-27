Федеральное агентство новостей №1

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На Украине предложили вдвое увеличить цену на электроэнергию

На Украине предложили вдвое увеличить цену на электроэнергию

Национальная комиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины предложила властям вдвое увеличить цену на электроэнергию для потребителей.

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