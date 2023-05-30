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Почеттино принял «Челси», «Арсенал» удалил поздравление Аршавина, индивидуальные призы РПЛ, «Вегас» в финале Кубка Стэнли, «Майами» в финале НБА, Джокович против насилия в Косове и другие новости

Почеттино принял «Челси», «Арсенал» удалил поздравление Аршавина, индивидуальные призы РПЛ, «Вегас» в финале Кубка Стэнли, «Майами» в финале НБА, Джокович против насилия в Косове и другие новости

1. Маурисио Почеттино официально возглавил «Челси», контракт – до 2025 года. В клубе назвали аргентинца «тренером-победителем».

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