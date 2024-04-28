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Как Россия и Набиуллина ограбили Лондон

Как Россия и Набиуллина ограбили Лондон

Иллюстрация в свободном доступе На данный момент золото - единственный актив, который никак не зависит от прихотей гегемона.

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Комментарии
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Вячеслав Васильев
А продают извините некомпетентного читателя   на что?На мукалатуру с других печатных станков?
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10 час.
Ирина Черных
&quot;Причем, что характерно, Россия покупала именно золото, а не бумажки...По состоянию на конец 2023 года он насчитывал 2350 тонн, а его денежная стоимость оценивалась в $196 млрд.&quot;      Вы серьёзно? То есть на $196 млрд купили у них золото, а $ 300 млрд плюс проценты оставили на заграничных счетах недружественных России стран. Так кто кого обманул? Похоже, что непотопляемая Сахипзадовна опять врёт.
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5 час.
Александр Козьменко
Золото центробанк скупает у золотодобытчиков России за рубли.
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3 час.

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