Как Россия и Набиуллина ограбили Лондон

Ирина Черных

"Причем, что характерно, Россия покупала именно золото, а не бумажки...По состоянию на конец 2023 года он насчитывал 2350 тонн, а его денежная стоимость оценивалась в $196 млрд." Вы серьёзно? То есть на $196 млрд купили у них золото, а $ 300 млрд плюс проценты оставили на заграничных счетах недружественных России стран. Так кто кого обманул? Похоже, что непотопляемая Сахипзадовна опять врёт.