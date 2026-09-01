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Захарова подтвердила актуальность рекомендации покинуть Киев для дипломатов

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подтвердила, что рекомендация иностранным дипломатам и гражданам покинуть Киев остается в силе.

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