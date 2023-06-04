Днепропетровск в огне: Ракетные удары по Украине, где прозвучали взрывы в ночь на 4 июня 2023 года Юлия СоколоваС трёх часов утра по всей Украине ревет воздушная тревога.
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