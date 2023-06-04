Пронедра

15 подписчиков

Днепропетровск в огне: Ракетные удары по Украине, где прозвучали взрывы в ночь на 4 июня 2023 года

Днепропетровск в огне: Ракетные удары по Украине, где прозвучали взрывы в ночь на 4 июня 2023 года

Днепропетровск в огне: Ракетные удары по Украине, где прозвучали взрывы в ночь на 4 июня 2023 года Юлия СоколоваС трёх часов утра по всей Украине ревет воздушная тревога.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх