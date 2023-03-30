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В середине августа 1942 года премьер Великобритании приехал в Советский Союз

В середине августа 1942 года премьер Великобритании приехал в Советский Союз

﻿﻿В середине августа 1942 года в Советский Союз прибыл премьер-министр Великобритании. Черчилль и Сталин обсуждали в Москве планы, как победить нацистскую Германию и выиграть войну.

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