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РБК-Украина: следующая встреча в Женеве может стать для сторон последней

РБК-Украина: следующая встреча в Женеве может стать для сторон последней

Украина и Россия могут объявить ограниченное перемирие этой зимой. Об этом РБК-Украина сообщил источник.

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