Во внешнеполитическом ведомстве Российской Федерации указали на тот факт, что Соединённые Штаты Америки и союзные им державы, которые причастны к оккупации районов Сирийской Арабской Республики, оказались замешены в краже и контрабандном вывозе нефтепродуктов и зерновых, что приводит к обнищанию державы.