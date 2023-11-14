Во внешнеполитическом ведомстве Российской Федерации указали на тот факт, что Соединённые Штаты Америки и союзные им державы, которые причастны к оккупации районов Сирийской Арабской Республики, оказались замешены в краже и контрабандном вывозе нефтепродуктов и зерновых, что приводит к обнищанию державы.
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