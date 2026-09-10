КамГУ: господдержка усилила промыслы и этнотуризм на Камчатке

Ученые КамГУ изучили влияние господдержки на северные народы Камчатки. В 2025-26 годах общины получили финансирование для промыслов и этнотуризма.
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