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Девушка

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7 альтернатив привычной куртке на осень 2026: от замши до barn jacket

7 альтернатив привычной куртке на осень 2026: от замши до barn jacket

Каждый год с наступлением первых прохладных дней повторяется одна и та же история. Рука сама тянется к проверенной куртке, которая висит на плечиках с прошлого сезона, и вот уже несколько недель подряд она кочует из одного комплекта в другой.

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