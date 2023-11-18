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КОСМОПРОГНОЗ на НОЯБРЬ 2023 года

КОСМОПРОГНОЗ на НОЯБРЬ 2023 года

  Добрый день, дорогие Друзья и Со-РАтники!  ШКОЛА АСТРОПСИХОЛОГИИ НИКОЛАЯ ДЕНИСЕНКО  представляет вам очередной астрологический космопрогноз на НОЯБРЬ 2023 года:   Солнце в Скорпионе до 22 ноября усиливает возможность глубинного понимания сути всех вещей и возможность преображаться для единения с окружающим миром.

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