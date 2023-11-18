Добрый день, дорогие Друзья и Со-РАтники! ШКОЛА АСТРОПСИХОЛОГИИ НИКОЛАЯ ДЕНИСЕНКО представляет вам очередной астрологический космопрогноз на НОЯБРЬ 2023 года: Солнце в Скорпионе до 22 ноября усиливает возможность глубинного понимания сути всех вещей и возможность преображаться для единения с окружающим миром.