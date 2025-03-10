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SHOT: ВСУ ударили HIMARS по своим же позициям в Судже из-за продвижения армии РФ

SHOT: ВСУ ударили HIMARS по своим же позициям в Судже из-за продвижения армии РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по своим позициям в Судже Курской области, потому что решили, что российская армия уже вошла на оккупированные территории.

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