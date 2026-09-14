Регионы Великобритании требуют референдумы о независимости и вступлении в ЕС

Главы правительств Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии намерены подписать 14 сентября в Кардиффе «Меморандум о взаимопонимании», в котором потребуют от Лондона предоставить право на проведение референдумов о выходе из Соединенного Королевства.