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Давление 200 и скандал с чесноком: как Татьяна Веденеева оказалась в больнице из-за роли

Давление 200 и скандал с чесноком: как Татьяна Веденеева оказалась в больнице из-за роли

Заслуженная артистка Российской Федерации Татьяна Веденеева, завоевавшая всесоюзную любовь в образе «тёти Тани» из программы «Спокойной ночи, малыши!», однажды оказалась на больничной койке с критическим давлением 200.

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