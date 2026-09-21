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ТСН24

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Тульские огнеборцы спасли на пожарах 32 человека за неделю

Тульские огнеборцы спасли на пожарах 32 человека за неделю

На прошлой неделе, с 14 по 20 сентября, на территории Тульской области случились 22 пожара и 17 дорожных аварий, по информации регионального управления МЧС России.

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