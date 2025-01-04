Десять достижений человечества в 2024 году: как наука и техника меняют мир Ирина Валькова2024 год стал богат научными открытиями и технологическими прорывами, которые влияют на самые разные аспекты нашей жизни: от медицины и экологии до космоса и понимания Вселенной.