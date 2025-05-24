Полицейские задержали мужчину, ворвавшегося в детский сад с ножом

В Чите задержан 52-летний мужчина, проникший с ножом на территорию детского сада №97. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краюНарушителем оказался местный житель, которого правоохранители доставили в полицейский участок после задержания.
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