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Полицейские задержали мужчину, ворвавшегося в детский сад с ножом

Полицейские задержали мужчину, ворвавшегося в детский сад с ножом

В Чите задержан 52-летний мужчина, проникший с ножом на территорию детского сада №97. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краюНарушителем оказался местный житель, которого правоохранители доставили в полицейский участок после задержания.

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