Союз потребителей РФ не поддержал новую систему маркировки частных клиник

Для россиян введение новой системы маркировки частных клиник с помощью QR-кодов будет удобной, однако расходовать на реализацию этой инициативы средства – нерационально, считает глава Союза потребителей России Алексей Койтов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии