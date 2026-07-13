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Газета.ру

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Союз потребителей РФ не поддержал новую систему маркировки частных клиник

Союз потребителей РФ не поддержал новую систему маркировки частных клиник

Для россиян введение новой системы маркировки частных клиник с помощью QR-кодов будет удобной, однако расходовать на реализацию этой инициативы средства – нерационально, считает глава Союза потребителей России Алексей Койтов.

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