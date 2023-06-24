Русская весна

115 418 подписчиков

Польский генерал сообщил ВСУ неприятную новость

Польский генерал сообщил ВСУ неприятную новость

Украинское контрнаступление может закончиться уже через две недели, заявил бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак в интервью fronda.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх