Польский генерал сообщил ВСУ неприятную новость

Украинское контрнаступление может закончиться уже через две недели, заявил бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак в интервью fronda.
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