Число пострадавших при атаке БПЛА на склад Wildberries в Котовске выросло до 25

Число пострадавших в результате атаки украинских беспилотников на склад Wildberries в Котовске Тамбовской области увеличилось до 25, один из них находится в крайне тяжёлом состоянии и ещё шестеро — в тяжёлом, сообщил губернатор региона Евгений Первышов.
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