Украинские дроны атаковали танкер с казахстанской и американской нефтью Токаев звонит Трампу?

Морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) вновь стал целью атаки. Спустя всего сутки после нападения на два танкера с казахстанской нефтью, беспилотник поразил судно NELSA у причала ВПУ-1 .
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