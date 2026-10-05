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Совершенное 26 лет назад убийство в Коми раскрыли по запаху на найденной удавке

Совершенное 26 лет назад убийство в Коми раскрыли по запаху на найденной удавке

"112" В Коми по запаху раскрыли преступление 26-летней давности. В 2000 году жестоко убили 18-летнего парня, а через некоторое время мертвым нашли и его друга, который мог пролить свет на детали кровавой расправы.

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