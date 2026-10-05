Совершенное 26 лет назад убийство в Коми раскрыли по запаху на найденной удавке

"112" В Коми по запаху раскрыли преступление 26-летней давности. В 2000 году жестоко убили 18-летнего парня, а через некоторое время мертвым нашли и его друга, который мог пролить свет на детали кровавой расправы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В регионах России...
- Стубб решил наращ...
- Кушнер и Уиткофф ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым