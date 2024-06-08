В Минобороны рассказали о ночных атаках Украины

Российские ПВО за прошедшую ночь перехватили 25 украинских дронов над Ростовской, Белгородской, Брянской, Тульской и Астраханской областями, а также в республике Крым и Краснодарском крае, сообщили в министерстве обороны.
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