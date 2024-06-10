В России планируют ввести новую судостроительную верфь

В 2031-2032 годах Согласно интервью статс-секретаря – заместителя главы Минпромторга РФ Виктора Евтухова, данному ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), планируемый срок реализации проекта новой судостроительной верфи в России – 2031-2032 годы.
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