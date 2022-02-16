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CBC: Канада обеспечила пути отхода с Украины через четыре страны для своих граждан

CBC: Канада обеспечила пути отхода с Украины через четыре страны для своих граждан

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Правительство Канады на случай обострения ситуации обеспечило пути отхода для своих граждан, которые находятся на Украине, через соседние страны, сообщает телеканал CBC со ссылкой на офис министра иностранных дел.

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