Мошенники начали массово блокировать смартфоны

В России мошенники стали массово блокировать смартфоны под видом работодателей. Злоумышленники размещают фальшивые вакансии в соцсетях, проводят «собеседования» и под предлогом установки «рабочего приложения» вынуждают жертв отключать защитные функции телефона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии