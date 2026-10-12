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Руслан Сулейманов: «Ходят слухи, что для «Лиги Ставок» это последний Media Basket»

Гендиректор «Тенниси» Руслан Сулейманов высказался о «Лига Ставок Media Basket». – Как вы сейчас оцениваете Media Basket с точки зрения спортивного маркетинга для «Лиги Ставок»? – Очень дорогой проект.

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