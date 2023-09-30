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  • Юрий Вахрушев
    Ну и хде здеся металлический лом🤔Раздербанщики жду...
  • Юрий Вахрушев
    ‘ Седой ‘ не подкачай, верю в тебя. И не повтори пути мятежников.Памятник на месте...
  • Галина Обожина
    Царствие Небесное всем погибшим  "вагнеровцам", вечная ПАМЯТЬ.Памятник на месте...

Раздербанщики ждут распродажи судостроения на металлолом, нет веря в способности банкира Костина

Раздербанщики ждут распродажи судостроения на металлолом, нет веря в способности банкира Костина

Грядёт большая распродажа: Андрей Костин рассчитывает обогатиться за счёт имущества ОСК?Автор: Мадлен Мерон, 30 августа 2023 11:04Банкир Андрей Костин вступил в дела ОСК, возможно, с целью заработать на распродаже имущества госкорпорации близким застройщикам и олигархам.

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Комментарии
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Юрий Вахрушев
Ну и хде здеся металлический лом🤔
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