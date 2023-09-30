Раздербанщики ждут распродажи судостроения на металлолом, нет веря в способности банкира Костина

Грядёт большая распродажа: Андрей Костин рассчитывает обогатиться за счёт имущества ОСК?Автор: Мадлен Мерон, 30 августа 2023 11:04Банкир Андрей Костин вступил в дела ОСК, возможно, с целью заработать на распродаже имущества госкорпорации близким застройщикам и олигархам.
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