Глава МИД России подтвердил уважение Москвой территориальной целостности Ирана

МОСКВА (ИА Реалист). Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтверждает уважение Москвой территориальной целостности Ирана после критики Исламской Республикой арабо-российского заявления, подтверждающего необоснованные претензии ОАЭ на три иранских острова в Персидском заливе.
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