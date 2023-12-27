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Глава МИД России подтвердил уважение Москвой территориальной целостности Ирана

Глава МИД России подтвердил уважение Москвой территориальной целостности Ирана

МОСКВА (ИА Реалист). Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтверждает уважение Москвой территориальной целостности Ирана после критики Исламской Республикой арабо-российского заявления, подтверждающего необоснованные претензии ОАЭ на три иранских острова в Персидском заливе.

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