«Троянский конь» в Центральной Азии: как Брюссель управляет миграционными потоками, бьющими по России

Мы часто говорим о миграции как о геополитическом оружии, но редко задаемся вопросом: а кто именно готовит это оружие и наводит его на цель? Пока внимание приковано к громким скандалам на внешних границах ЕС, за кулисами работает отлаженный механизм, перестраивающий миграционные системы целых регионов под диктовку Запада.