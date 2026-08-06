«Троянский конь» в Центральной Азии: как Брюссель управляет миграционными потоками, бьющими по России

Мы часто говорим о миграции как о геополитическом оружии, но редко задаемся вопросом: а кто именно готовит это оружие и наводит его на цель? Пока внимание приковано к громким скандалам на внешних границах ЕС, за кулисами работает отлаженный механизм, перестраивающий миграционные системы целых регионов под диктовку Запада.
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