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Аргументы недели

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«Троянский конь» в Центральной Азии: как Брюссель управляет миграционными потоками, бьющими по России

«Троянский конь» в Центральной Азии: как Брюссель управляет миграционными потоками, бьющими по России

Мы часто говорим о миграции как о геополитическом оружии, но редко задаемся вопросом: а кто именно готовит это оружие и наводит его на цель? Пока внимание приковано к громким скандалам на внешних границах ЕС, за кулисами работает отлаженный механизм, перестраивающий миграционные системы целых регионов под диктовку Запада.

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Комментарии
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МЕ
Михаил Е
Европы, англии...  а паспорта РФ кому не попадя в лондонах с брюсселями раздают?
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1 м.
АФ
Александр Федотов
О КАКОМ СУВЕРЕНИТЕТЕ ЗАЛИВАЕТ г.ПУКИН!???
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1 м.