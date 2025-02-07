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Царьград

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Наступление ВС России: инициативу перехватили на всех фронтах операции

Наступление ВС России: инициативу перехватили на всех фронтах операции

Вооружённые силы России ведут полномасштабное наступление в зоне Специальной военной операции. Генерал-полковник Василий Трушин и президент Владимир Путин подтвердили высокий уровень боеготовности российской армии.

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