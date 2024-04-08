Россия применила вакуумное оружие против ВСУ: что это значит?

Согласно информации из Military Watch Magazine, применение новых бомб ОДАБ-500 с термобарическими боеголовками дало российским силам значительное преимущество в огневой мощи перед Вооруженными силами Украины.
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