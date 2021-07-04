НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитика«Ненавижу это признавать, но насчет Черного моря Путин прав» Читатели Daily Express: Британский таблоид знает, как спровоцировать своих читателей на ненависть.Вернуться к статье10334НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьMike ValinАнглия ещё со времён Петра защлужила полное право быть стëртой с лица земли, но она всë время находится как бы в тени и не при чëм.SLБесполезно взывать к совести и чести тех, которых смело можно отнести к конченным уродам, проще напомнить инициатору той или иной провокации, что ещё при попытке создать критическую ситуации страна конкретного исполнителя уже на данный момент может оказаться под прицелом соответствующей сатаны или ярса. Пусть подумают, стоит ли какой-то заморский клоп, посторонний для Чёрного моря, благополучия своей страны?!Ludmila alechshenko (Koroleva)Англия всегда была провокаторомNatalija OsmininaСудя по комментам, дебилов в Англии немало.ЛНЛеонид НиконоровДебилизм и идиотизм западных комментариев зашкаливает !!! На что надеятся ??? Путин каждый раз говорит обо одном : " Ребята , давайте жить дружно ! И не будите русского медведя ! Здоровей будете ! А когда только Россия начинает свои манёвры , сразу идут претензии , что у Запада мирные цели ! И кто - то надеется выжить в мини ядерной атаке ??? Полный бред !TFTatyana FedotovaОни уже не успокоятся. Их уже понесло. Плохо, что Путин, конечно, умный дядя, но не орёл. Дождётся, что они нас угробят. Лучше бы мы их. Мочить нужно НАТО и штабы и базы одновременно. Чтобы даже не успели мяукнуть. Вот тогда и наступит мир во всём мире. Шавки заткнутся, а все остальные спокойно обо всём мирно договорятся. НАТО должно СДОХНУТЬ!ВЛАДИМИР ЛАПИНТатьяна, уж очень Вы воинственны, попробую кое что напомнить, если бить по штабам и базам нато, т. е. по гейропе и пиндосии, то будут применять ядрёное оружие, несколько тысяч с нашей стороны и может прилететь нам от них, а теперь вспомните Чернобыльскую аварию, которую ПРИРАВНЯЛИ всего лишь к одному ядерному взрыву и его последствия! А дальше простая арифметика........ и что останется от земли и населения!!TFTatyana FedotovaА зачем применять ядерное оружие? Пусть думают российские ученые физики как их уничтожить экологически чистым методом, а нас сохранить. А то их ученые додумаются. первыми не дай Бог. Зачем тогда голова ученым? В войне побеждает не тот , кто кого перестреляет, а тот , кто кого передумает. Небо свое намертво закрыть надо, чтобы муха не пролетела к нам от них. Цунами им наслать с двух сторон и кирдык и Англии, и США. Очень уж хорошо расположены для потопления. Вот она была и нету. Ещё Сахаров же предлагал утопить. Жаль, что не сделали это ещё тогда. Я и не воинственна. Просто я вижу, что они без войны ну никак не хотят обходиться. Видите что делают, как пишут. Так хочется , чтобы не они нас, а мы их. И уже навеки вечные их заткнуть. Чтобы войн уже никогда не было. Все гадости от англосаксов. ВСЕГДА ОНИ ВИНОВАТЫ ВО ВСЕХ ПОДЛОСТЯХ, КОТОРЫЕ В МИРЕ ПРОИСХОДЯТ И ПРОИСХОДИЛИ, И чтобы войны не на нашей территории теперь были. Пусть на их, пусть они все почувствуют , наконец, что такое война. Мы то войны не хотим. Навоевались досыта и всё не по своей воли. ВСЁ ОНИ! У Вас есть предложение как их остановить мирно? Это было бы прекрасно. Я, естественно, ЗА МИР ВО ВСЁМ МИРЕ, Но МИР - это не значит лечь под них и сдаться гадам. Такой "мир" меня не устраивает. Я их первым сортом не считаю. Прислуживать сволочам не собираюсь. Дерьмо они собачье, а не первый сорт. Лучше умереть стоя, чем жить на коленях. Евреи тоже не верили, что с ними так могут их коллеги, соседи, "друзья" немецкие поступить. Поступили? То то! А англосаксы ХУЖЕ немцев. Это они Гитлера снарядили и на нас отправили. Это они воду мутили и после войны и сейчас к войне с нами уже четвертый рейх собирают. Чего ждём? Опять вероломного вторжения? "НЕОЖИДАННОГО"? Опять?ЛНЛеонид НиконоровТатьяна , не несите бред !Сергей НиколаевОднажды мир думал- что гитлер самоуничтожиться! Но обманутая европа опять огребла от России проблемы на десятилетия! Нынче это будет на столетия!) Проблема решаема- не считать себя выше России!TFTatyana FedotovaОни же себя сверх человеками ощущают. Этот их снобизм не лечится. Психиатрия бессильна перед этими в граде на холме. Науськивают всех , науськивают. Натравливают на Россию. Который уже раз получают по мордам и всё никак не уймутся. Нарываются и нарываются.ТСТахир СукуровПредставитель Бориса Джонсона заявил: «Я в очередной раз подчеркиваю, что корабль Королевского флота совершал мирный проход через украинские территориальные воды в соответствии с международным правом». А чего ж смылся-то? Таперича, корабль будет иметь имя вместо «Дефендер» - эсминец «Взбзднутый».Людмила ЩегловаНАТОвские ушлёпки, опять себе цены не сложат!Сергей ЯминовПросто противно читать сказки НАТО. Противно ! Мне 67 лет, но я рядовой солдат Путина !Виктор ГайдуковПожалуй придётся уничтожить один крупный военный корабль нарушитель, чтобы они поумнели. Хоть, конечно, и жалко команду. Из-за глупости правителей погибнут сотни молодых и здоровых мужиков. Но иначе их не остановить.Сергей НиколаевЕсли их головы так же не работают, как у англицких комментаторов- то их не жалко!Елена ФилипповаДа уж, основательно им мозги замутили, не хуже, чем хохлозаврам. Такая каша гнилая в головах - кошмар, и как с такими дурными аборигенами выстраивать какие-то отношения?АЛЕКСАНДРСколько брызг слюной изо рта этих гнилых тварей, один урок и губы сомкнутся надолго...Val BolokНу, в случае большой войны, не только мы, а весь мир утонет в ядерном кошмаре, только вот от Британии, даже островов не останется. Вообще-то, в случае повторного нарушения нашей границы вас предупредили, будут бить точно и больно по кораблям, а потом по центрам принятия решений и, выборочно,по тем центрам, корабли которых будут нарушать границу. Посмотрим кто за них заступится.Владимир КочубейДа, а вот и сама доброжелательность...Владимир КочубейПремьер пофигист...ВЛАДИМИР ЛАПИНчем то зелёного из хохляндии напоминает......KarmadonОпасаться нечего - если дойдет до реальной бомбежки военного корабля НАТО в Черном море, и даже его потопления, факт будут яростно отрицать.СДСтанислав ДементьевРеферендум на Фолклендах, англичане говорят:"Это справедливо". Референдум в Крыму, ну опять эти русские безобразничают. Ну чего они на Россию всё петушком наскакивают? Жить надоело. Думают, оравой навалятся и нет России. Правильно Путин когда-то сказал: " Не будет России, не будет и вас. Совсем. Ну что у них головы, как кокосовый орех, снаружи твёрдые, а внутри жидкие. Не чем соображать? Ребята, давайте жить дружно и места всем хватит.EEugene69072Как весь БОрис похож на ненормального.Николай СмирновМелкобритания никак не может усвоить, что после потери колоний, она не более чем зачуханный остров, не способный не только воевать, но и прокормить своё население без импорта продовольствия. Британцы похожи на поляков, такое же чрезмерно преувеличенное мнение о собственной значимости.ВЛАДИМИР ЛАПИНсам себя не похвалишь, кто ж тебя похвалит....Людмила СвириденкоИ всего-то, надо выучить, где российские территориальные воды. Кто не выучил, это его проблемы.ВОВладимир ОзнобихинТолько, что от Вашей Великолоханки и Вашего Борьки останется, смелые бриты, чтоб за Вас ввязываться в войну с русскими по статье 5?! Разве что смелая Литва! А попробуйте пожить без Ваших выдрючек, вдруг понравиться жить в мире. И статья 5 не нужна будет. В гордыне живете! Бойтесь Господа!Валера МорозовВот эти все пацаны-западные комментаторы, ребята, мне их жаль!Валера МорозовВеличие Англии, мы,мы! Вы там что,неграмотные все,или больные? "Вы все ,русские" сгорите! А вы останетесь?Сверхдержавы: Великобритания,Голландия.....О,Господи.... Самим не смешно?ГгалинаЖаль, что не потопили. Надо было в назидание другим.ВладленРазрешите поинтересоваться. Вы просто дура или дура набитая???Елена ШараповаА не хватит ли бесчинствовать на Земле? Сколько можно? Югославия, Ливия, Ирак, Афганистан, Сирия. Сколько миллионов людей обездолили, сколько убили, пора положить всему этому КОНЕЦ, Байден с деменцией, забыл кто УБИЙЦА, а вместе с ним и вся ШАЙКА НАТО, всех виновных на электрический стул!!!!!!Зинаида ДудченкоСколько раз в истории они всем кагалом приходили на русскую землю: и с Турцией, и с Японией на Дальнем востоке, с Европейскими завоевателями, Антантой на фоне нашей гражданской войны - а побед не припомню. Рождаются младозавоеватели и им снова кажется, что мы, как когда-то Индия ляжем под них, хотя нам проще было бы убрать с карты эту Мелкобританию. Ну, не живётся им в мире, нужно помочь. Наше благодушие в 90-е даёт им надежду.Андрей ВасильченкоПосле того, как Посейдон отправит остров британцев на дно, российские корабли могут спокойно проходить сквозь подводную территорию ВелоБритании.Alexandr TokarevЯ не думал, что мелкосаксы такие глупые, пидоносы и то на чуть - чуть повыше. Вас же просто волной смоет и прямо в пролив между Мексикой и Канадой. Головой иногда работать надо, а не языком, Дурбени!!!Александр СтепановЗдорово их там оболванили!ВЛАДИМИР ЛАПИНпо полной....Ирина Серафимова (Микова)Нормальная реакция для тех, кто верит своему правительствуМаринаа проанализировать что на самом деле происходит в мире не дано?Валерий КийкоПочему приведены только комментарии чудаков на букву м... ?DDedCarloНаверно они все такие!БОБорис ОсиповВладленУважаемый Феномен! Вы как всегда со своей ..й!!!БОБорис ОсиповС возвращенницем...давненько не слышно было...отдыхали на Багамах?ВладленЗдравствуйте уважаемый Борис! По большому секрету. Северней, северного побережья Маркизовой лужи. Где и сейчас. А у Вас как? Все обнуленного хвалите? Как Вам последнее его вещание верному электорату? Плакали или смеялись???БОБорис ОсиповВсе идет по плану...Запад от этого звереет...ВладленДа хрен с ним с западом. А у нас то как???БОБорис ОсиповС переменным успехом...ВладленТоли на дне , толи почти на дне???БОБорис ОсиповНе дождетесь...ВладленДай Бог, что бы Вы дождались!!!БОБорис ОсиповС Ковидом как на передовой...:))))))ВладленПривились???БОБорис ОсиповЗавтра пойду. Очередь подошла...ВладленДолго ждали? У нас номер трехзначный. Звонишь и записываешься.На когда и где удобно. Правда осталась только Спутник. Короны ( которая по слухам не работает) и чумаковской нет и неизвестно когда будет.БОБорис ОсиповЯ Спутник выбрал...Можно конечно и побыстрее, но я через ВУЗ записался.ВладленНу и тут Вы с обнуленным!!!ВладленНи пуха, не три пера!!!БОБорис ОсиповВладленБудете внукам рассказывать, что Вы с обнуленным одной вакциной привились. Теперь "вакцинные братья навеки". Ну по крайней мере до путинского рая!!!ВладленИ стакан у Вас не правильный. С чего вдруг налим выше судака. Помню на Ямале служил. Так там налима просто из сети выкидывали.БОБорис ОсиповДа они в налимах ни хрена не понимают...ГНГалина Назаровану то что в англии порно упоротых ебодолбов секрет Полишинеля.....странно ПОЧЕМУ ни у одного из них не возник вопрос : А КАКОГО УЯ НАШ ВОЕННЫЙ КОРАБЛЬ ДЕЛАЕТ за 3000 км от родного берега?????DDedCarloНу они с давних пор везде свой нос совали. Самое большое количество колоний было у них. И по площади тож.ГНГалина НазароваИ где у них была колония в Крыму на Черном море ?Юрий ВолковКогда-то в Крыму они что-то поимели, в году, кажется, 1856-ом. Но не надолго.Леонид ПопивнякРоссия не признала суверенитет Великобритании над Фолклендскими (Мальдивскими) островами.......может поплавать в водах Аргентины????ГНГалина Назаровада не только Россия....сша тоже не признали.....Николай ЗайчиковИнтересно , а что от англии останется в случае атомной войны , уйдет под воду , а на месте США появится пролив. Нас русских не будет но мы на тот свет с собой и вас скотов всех заберем.Алексей СафроновИсходя, из подобных бредовых высказываний мелкобританцев, нам можно с удолейтворением признать, что дибилизм, Слава Богу, там ярко процветает! И, на самом деле, нам нужно опасаться не военной мощи, а скорее того, чтоб эти черноротые придурки, спесь и глупость которых достойна их настоящим нынешним миллитарическим качествам, не оказались бы у руля, в нужный момент, рядом с опасным ядерным оружием.Кунка Опанасенко (ТОТЕВА)В ПРИНЦИПЕ, ОНИ - ЭТИ КОММЕНТАТОРы, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОДНОГО, СТРАДАЮТ МАНИЕЙ ВЕЛИЧИЯ АНГЛИИ!!! АНГЛИЯ ИМЕЕТ ТЕРРИТОРИЮ ВСЕГО В 133 396 км²; РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ - 17 125 191 км² (1-я в мире)!!! ЕСЛИ ДАЖЕ И УСПЕЕТЕ КИНУТЬ АТОМНОЕ ОРУЖИЕ, ОСТАНЕТСЯ ДОСТАТОЧНО ЧИСТОЙ ТЕРРИТОРИИ, ГДЕ ВСЕ ЗАНОВО ПОСТРОЯТ РУССКИЕ! А Вы, САМОНАДЕЯННыЕ МИЛОРДы, КУДА ДЕНЕТЕСЬ ОТ СВЕРХЗВУКОВыХ РАКЕТ?!? ДУМАЮ, ОДНА ДОСТАТОЧНА, ЧТОБы АНГЛИЯ УТОНУЛА - ВСЕ ЕЕ НЕЩАСТНыЕ 133 396 КВАДРАТНыХ КИЛОМЕТРОВ!!! УЖ ЛУЧШЕ ПРИЗАДУМАЙТЕСЬ НАД СКАЗАННыМ ПУТИНыМ - В ОТЛИЧИИ ОТ ВАС, ОН СЛОВ НА ВЕТЕР НЕ БРОСАЕТ!!!BVBoris VoroninАнглосаксы ВСЕГДА славились чванством и заносчивостью!!! Эти дебилы из НАТО прекрасно понимают, что русское оружие СМЕТЁТ их с лица земли!!!... Да вот только сладко кушать и мягко спать воякам хочется и они и стараются подсирать америкосским и гейропейским тупоголовым политикам...!!!Альбина КолесниковаЧванливые Английские комментаторы бахвалятся не зная возможностей России , а Путин им правильно сказал всем британцам и всему блоку НАТО не ерепеньтесь..SergКакой-то непонятное и дебильное высказывание англичан!Владимир БалаевБритания уже СЕМЬДЕСЯТ лет, как не сверхдержава... Английский лев превратился в пакостливого уличного кота, но спесь осталась... Какие вы британцы, если целуете ноги своим неграм и бывшим угнетённым колониальным вассалам?! Вы скоро выродитесь, так как предали веру, пошли по пути содомии, вы не плодитесь, а ваши бывшие рабы, как раз наоборот, веру сохраняют, плодятся, размножаются, и это будущий электорат, а стало быть и власть....Владимир ХомченкоМожно подумать, что это Путин приперся к берегам Англии. А в следующий раз потопим, не сомневайтесь.АХАлексей ХохловТо, что не сделал президент: 1. Внести в список враждебных/недружественных государств Великобританию за акт агрессии на территорию РФ. 2. Отдать команды на уничтожение вражеских объектов при нарушении границ РФ.Игорь КузнецовДопустим они не признают воссоединения Крыма с Россией после госпереворота (евромайдана). Тогда заходить в зону конфликта зачем? Чтобы "накалить" обстановку? "Ежу понятно" что это так.ВладленА может что бы очередной раз показать всему миру, что РФ агрессор???Игорь КузнецовИменно поэтому его и не потопили. Но видеосъёмку предоставили и предупредили - ещё раз и .... утопим.ВладленНу предположим. Случилось. И кому и как от этого лучше будет???Анатолий АнатольевПора ЦУНАМИ накрывать острова, а то туманные ТУПЯТ, время пришло лечить!!!!!!!!Владимир Васильевич ШеинПутин сказал: «Мы это сделали. Но вместо того, чтобы отреагировать позитивно на это и сказать: ладно, хорошо, мы поняли вашу реакцию на наше негодование, — вместо этого они что сделали? Они приперлись к нашим границам». Последний комментарий президента России прозвучал после того, как ВМС Нидерландов заявили, что один из их фрегатов «подвергался неоднократным нападкам» в противостоянии с российскими истребителями — всего через день после столкновения с Великобританией. В прошлый четверг российские истребители пристально наблюдали за фрегатом «Эвертсен» класса «Семь провинций» на совместном задании с «Дефендером».МАРИНА ГРОМЫКОAЛЕКСЕЕВА (ГРОМЫКО)Увы по другому не понимают, президент правВладимир ИльинНапрасно господин Путин сказал это! Его слова – «Даже если бы мы потопили этот корабль, трудно было бы представить, что мир встал бы на грань Третьей мировой войны» – это слова драчливого подростка, который не понимает меры ответственности за сказанное слово. Нельзя «отзеркалить» своё понимание событий на чужое поведение и считать, что ответная реакция будет такая же, как 24 ноября 2015, когда Турция сбила российский самолёт над Сирией. И зачем нагнетать ненависть населения других стран, ведь есть дипломатические методы решения международных проблем.Игорь КузнецовЕсть понятие - "провокация" и это было именно такое действие со стороны Великобритании. Зачем нагнетать напряжённость в регионе, если Вы пишите: "есть дипломатические методы решения международных проблем". Начнём с расчленения Югославии - это прецедент.АСанатолий скалоухПутин напрасно не говорит. Своими действиями он обозначил границу дозволенного. И заранее предупредил о последствиях. Истребители - только демонстрация возможностей и предупреждение. Любой нарушитель можно уничтожить противокорабельными комплексами в течение минут. У Запада очень много "хотелок", поэтому нельзя поощрять такие нарушения. Представляете реакцию . например, США на нарушение её границ боевым кораблём России? Было бы то же самое. И самолёты, и корабли США. и гневное предупреждение... То есть, Россия сделала лишь то, что сделала бы любая другая страна - защитила свои границы. Всего лишь. Но по мнению Запада России делать это НИЗЗЗЗЗЗЯЯЯЯЯЯЯ. А Россия всего лишь разбила одну "хотелку " Запада.АСанатолий скалоухКстати, очень похожая ситуация на Дальнем Востоке. Вы же в курсе, что Япония считает "северные территории" своими. И что, туда заходят японские военные корабли? Нет, потому что знают каким будет ответ. Заходят только браконьеры, которых ловят с примением обстрелов. Красная линия проведена и Япония её соблюдает. Так должно быть и дальше.Игорь КузнецовЕсть прецедент, хорошо что не дошло до прямого военного столкновения. Дальше сказано - не надо "прощуповать" нас, может быть просто уничтожение нарушителя границ. И не важно - признаёте их или нет. Вспомните как англичане с американцами и японцами на Дальнем Востоке устраивали тогда, когда Российская империя распадалась.Владимир ИльинПрецедент прецеденту – рознь! Предупредили по рации корабль-нарушитель, произвели «сигнальные» стрельбы и бомбометание, вывели из строя электронную аппаратуру нарушителя – что ещё нужно? Послали Ноту протеста в адрес правительства страны-нарушителя. Зачем нужно нагнетать истерию? Разве у нас слишком много друзей во всём мире? Страшно то, что иностранцы могут ожидать чего угодно от человека с таким интеллектом и «ядерным чемоданчиком» в руках! Они не понимают двойного толкования высказанных им слов – «Даже если бы... трудно было бы представить»Игорь Кузнецов"Предупредили по рации корабль-нарушитель" - трижды, ответа не было, не понимаем... Потом "произвели «сигнальные» стрельбы", тоже не поняли. Потом - бомбометание, вроде бы поняли и ушли из наших территориальных вод. Дальше было бы уничтожение. А иностранцы должны понять - всё, "игры" закончились. Как положено - предупреждение и уничтожение в случае "непонимания".ВладленУважаемый Игорь! А что дальше???ВладленНу это все для внутреннего спроса. Для "пипла,который все схавает"!!!lenivkaТатьяна права на все сто.Vиктор ГулякаИ на кой ляд нам публикации из ино-СМИ, порочащие честь и достоинство Президента, а вместе с ним всех россиян?!ВладленСпасибо. Поведайте ,а какое отношения все россияне имеют к обнуленному???AMAndy MansonТаких нарушителей не надо отпугивать предупредительными выстрелами и бомбометанием, не надо их топить. Их надо захватывать! Надо на каждом флоте иметь несколько скоростных абордажных кораблей со спецназом. В российских территориальных водах они не рискнут стрелять по небольшому кораблю, который сможет подойти вплотную и высадить сотню - другую спецназовцев. А потом пусть просят вернуть свой корабль, своих людей. Которых можно сначала предать суду, а потом отдавать медленно, торгуясь за каждого нарушителя государственной границы, а корабль разобрать и отдавать по винтику.ВладленГениально!!! Вас бы вместо обнуленного!!!Комментировать
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