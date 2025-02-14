Путин и Трамп договорились оперативно согласовать рабочую встречу

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп условились достаточно оперативно согласовать и провести рабочую встречу в третьей стране, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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