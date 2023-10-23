Московские сетевые рестораны заявили о росте количества своих заведений в регионах

Московские рестораны начали вновь открывать заведения в регионах после паузы в 2022 г. Возвращение к этой тенденции представители отрасли объясняют в числе прочего ростом спроса среди потребителей на качественную кухню, пишут «Известия» со ссылкой на Tigrus Group (рестораны «Остериа Марио», «Швили», Zest, «Бар BQ»), «Мясо и Рыба», «Якиторию» и других.