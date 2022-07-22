Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...
  • Зоя Иманбаева
    обменять на сидящего в тюрьме США БУТАХэмилтон об арест...
  • Сергей Роднов
    Правильно будет воспитывать молодых спортсменов не стремится в Думу , а то некоторые сидят с сонными глазами в Думе д...Тарасова об избра...

Широков о Медиалиге: «Шоу, но там много мата, для детей не очень хорошо – они проецируют на себя слова кумиров и потом так же начинают»

Экс-игрок сборной России Роман Широков высказался о Медиалиге. — Шум хороший, все хотят там играть, как оказалось.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх