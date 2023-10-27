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В Якутске в административном здании произошёл пожар

В Якутске в административном здании произошёл пожар

В Якутске в административном здании произошёл пожар, информирует МЧС России по Якутии. «Объявлен повышенный ранг пожара, на месте работают подразделения Якутского пожарно-спасательного гарнизона», — говорится в сообщении.

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