Официалка на тему вопроса конфискации российских активов замороженных на Западе.МИД РФ о призывах конфисковать российские активы на Западе США и их сателлиты уже давно «положили глаз» на российские золотовалютные резервы, заблокировав их в 2022 г.
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