Двух фигурантов дела экс-подчиненного замминистра обороны объявили в розыск

Правоохранительные органы объявили в международный розыск еще двух фигурантов уголовного дела об особо крупной растрате в отношением Антона Филатова, являвшегося бывшим подчиненным экс-замминистра обороны Тимура Иванова, следует из материалов дела, с которыми ознакомился ТАСС.